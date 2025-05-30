Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 30 мая 2025 года

30 мая в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день Кубка Стэнли сезона-2024/2025. В рамках финала конференции команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей плей-офф НХЛ — 2024/2025 30 мая:

«Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:6.

Напомним, счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 Национальной хоккейной лиги второго раунда выглядит так:

«Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 1-4;

«Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1-4.

Отметим, что финальная серия плей-офф НХЛ начнётся в ночь с 4 на 5 июня мск. Решающая седьмая игра финала Кубка Стэнли пройдёт с 20 на 21 июня мск (при необходимости).