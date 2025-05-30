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Главный тренер «Далласа» отметил неудачную игру вратаря Эттингера в матче с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Далласа» отметил неудачную игру вратаря Эттингера в матче с «Эдмонтоном»
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур отметил неудачную игру вратаря «звёзд» Джейка Эттингера в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:6, 1-4).

«Всякий раз, когда вы меняете вратаря, причина всегда в том, чтобы встряхнуть команду. Так что это была причина номер один. Мы постоянно говорили в этой серии о том, чтобы попытаться играть с преимуществом. Однако мы сразу начали встречу с 0:2.

Я не отнёсся к этому легкомысленно и не винил во всем Джейка, но реальность такова, что он проиграл «Эдмонтону» шесть из последних семи игр в плей-офф. И мы пропускаем два гола после двух бросков в игре на выбывание. Замена вратаря была отчасти для того, чтобы разбудить команду, а отчасти из-за понимания того, что необходимы были перемены и улучшение нашей игры», — приводит слова Дебура Sportsnet.

Начавший игру в стартовом составе «Старз» Джейк Эттингер покинул лёд на временной отметке 7.09 сразу после второй пропущенной шайбы.

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