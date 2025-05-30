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Форвард «Ойлерз» Кори Перри повторил достижение Бурка в Кубке Стэнли 24-летней давности

Форвард «Ойлерз» Кори Перри повторил достижение Бурка в Кубке Стэнли 24-летней давности
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40-летний нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри в пятом матче серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает Sportsnet Stats на своей странице в социальной сети Х, Кори Перри повторил достижение Рэя Бурка в 2001 году, как единственный игрок в возрасте 40 лет и старше, который забивал в двух подряд финальных играх конференции. Напомним, Перри забил гол в четвёртой встрече финала конференции с «Далласом» (4:1).

На льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился пятый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости одержали победу с результатом 6:3 и выиграли серию со счётом 4-1.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 02:31 (pp)     0:2 Янмарк (Арвидссон, Уолман) – 07:09     0:3 Скиннер (Хенрик, Фредерик) – 08:07     1:3 Робертсон (Джонстон) – 11:40     2:3 Хинц (Джонстон, Харли) – 32:27 (pp)     2:4 Макдэвид (Экхольм) – 34:28     3:4 Робертсон (Рантанен, Харли) – 40:38     3:5 Кейн (Драйзайтль, Уолман) – 43:21     3:6 Капанен – 59:49    
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