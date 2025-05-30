Форвард «Ойлерз» Кори Перри повторил достижение Бурка в Кубке Стэнли 24-летней давности

40-летний нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри в пятом матче серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает Sportsnet Stats на своей странице в социальной сети Х, Кори Перри повторил достижение Рэя Бурка в 2001 году, как единственный игрок в возрасте 40 лет и старше, который забивал в двух подряд финальных играх конференции. Напомним, Перри забил гол в четвёртой встрече финала конференции с «Далласом» (4:1).

На льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился пятый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости одержали победу с результатом 6:3 и выиграли серию со счётом 4-1.