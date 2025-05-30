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В борьбе за Кубок Стэнли — 2024/2025 осталось три игрока из России

В борьбе за Кубок Стэнли — 2024/2025 осталось три игрока из России
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Три российских хоккеиста продолжают борьбу за Кубок Стэнли в текущем сезоне НХЛ. Это голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов («Флорида Пантерз»), а также нападающий Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»).

Напомним, ранее «Флорида» в пяти матчах полуфинальной серии Кубка Стэнли одолела «Каролину Харрикейнз». Сегодня, 30 мая, «Эдмонтон» одержал четвёртую победу в пяти играх серии с «Даллас Старз».

Таким образом, в полуфинале плей-офф НХЛ борьбу за чемпионский трофей НХЛ завершили четыре российских игрока, выступающие за «Каролину», — голкипер Пётр Кочетков, защитники Дмитрий Орлов и Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников, а также форвард Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин («Даллас»).

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