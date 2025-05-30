В плей-офф НХЛ определились оба участника финальной серии Кубка Стэнли. В матче за трофей встретятся представитель Восточной конференции «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз», представляющий Западную конференцию.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто победит в финале Кубка Стэнли?»

Оба финалиста завершили свои полуфинальные серии в пяти матчах (4-1). «Пантерз» переиграли «Каролину Харрикейнз». «Ойлерз» выиграли серию у «Даллас Старз». Год назад в финале Кубка Стэнли — 2024/2025 также встретились именно эти клубы. «Флорида» выиграла решающую серию в семи матчах и стала обладателем трофея.