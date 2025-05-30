Капитан «Далласа» одной фразой отреагировал на замену вратаря Эттингера в начале игры

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн высказался о замене вратаря Джейка Эттингера на старте пятой игры серии полуфинала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (3:6, 1-4).

— Мы просто оставили Эттингера на растерзание в самом начале.

— Что вы думаете о замене Эттингера после двух пропущенных голов?

— Это не моё дело, — приводит слова Бенна журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, начавший игру в стартовом составе «Старз» Джейк Эттингер покинул лёд на временной отметке 7.09 сразу после второй пропущенной шайбы.

Ранее главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур отметил неудачную игру вратаря «звёзд» Джейка Эттингера в матче с «Эдмонтон Ойлерз».