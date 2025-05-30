Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от второго подряд финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

«Они отличная команда, это будет их третий финал. У них особенная группа игроков, как и у нас. Это будет здорово. Лучшей возможности, чем сразиться с командой, которая победила нас в прошлом году, и желать нельзя. Так что я очень рад этому», — заявил Макдэвид в эфире ESPN.

Оба финалиста завершили свои полуфинальные серии в пяти матчах (4-1). «Пантерз» переиграли «Каролину Харрикейнз». «Ойлерз» выиграли серию у «Даллас Старз». Год назад в финале Кубка Стэнли — 2024/2025 также встретились именно эти клубы. «Флорида» выиграла решающую серию в семи матчах и стала обладателем трофея.