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«Приятно получить шанс на реванш». Драйзайтль — о финальной серии «Эдмонтона» и «Флориды»

«Приятно получить шанс на реванш». Драйзайтль — о финальной серии «Эдмонтона» и «Флориды»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о предстоящей финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Отметим, что данная пара сыграет в решающей серии плей-офф НХЛ второй год подряд.

«Мы знаем, что они собой представляют. Мы играли с «Флоридой» семь раз в прошлом плей-офф. Они хорошая команда, мы хорошая команда. Приятно получить шанс на реванш», — приводит слова Драйзайтля The Athletic.

Оба финалиста завершили свои полуфинальные серии в пяти матчах (4-1). «Пантерз» победили «Каролину Харрикейнз». «Ойлерз» выиграли серию у «Даллас Старз». Год назад в финале Кубка Стэнли — 2024/2025 также встретились именно эти клубы. «Флорида» выиграла решающую серию в семи матчах и стала обладателем трофея.

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