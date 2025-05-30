Воробьёв: ЦСКА преследовали проблемы, по разным причинам нам не хватало игроков

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв высказался о причинах неудачного выступления клуба в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Команды, которые оказались наверху, строились не один год. Тот же чемпионский ЦСКА тоже строился не год, а пять-шесть лет. Что касается нашей команды, то что произошло — то произошло. Мы честно делали свою работу от и до. Были непростые моменты, были травмы. Как только наши дела становились лучше и нас сравнивали с чемпионским ЦСКА, то нас преследовали проблемы, по разным причинам нам не хватало игроков. Я получил огромный опыт.

Давление я чувствовал во всех командах, в которых работал: в «Металлурге», СКА, сборной России. Ничего нового в этом плане для меня не было. Но то, что ЦСКА — специфическая организация, это факт», — приводит слова Воробьёва «РИА Новости Спорт».