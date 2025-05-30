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Фетисов оценил перспективы Александра Овечкина в политике

Фетисов оценил перспективы Александра Овечкина в политике
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о перспективах российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в политике.

«Он должен сам принять решение. Это вещь непростая, надо полностью отдаваться. Здесь нужно много что уметь. У него есть популярность, всему остальному, если захочет, научится», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, ранее «Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением относительно будущего российского нападающего Александра Овечкина, заявив, что информация о возможном завершении карьеры в лиге форвардом явилась ошибкой со стороны сотрудника клуба.

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