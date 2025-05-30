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Вратарь московского «Динамо» Подъяпольский назвал свою главную цель в карьере

Вратарь московского «Динамо» Подъяпольский назвал свою главную цель в карьере
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Вратарь московского хоккейного клуба «Динамо» Владислав Подъяпольский ответил на вопрос о своей главной цели в карьере на данный момент.

«Сейчас уже сдержанные эмоции, нет чего-то сверхъестественного. Всё как-то спокойнее с возрастом воспринимаешь и понимаешь, что нужно и что делаешь. Цель? Конечно, учитывая то, в какой лиге мы играем, Кубок Гагарина – это в первую очередь. Всей командой хотим добиться поставленной цели. Думаю, так у каждого спортсмена», — приводит слова Подъяпольского «Советский спорт».

Ранее Континентальная хоккейная лига представила символическую сборную сезона-2024/2025, в которую вошёл Владислав Подъяпольский.

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