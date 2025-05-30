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Нападающий Галимов ответил, останется ли он в «Ак Барсе» или перейдёт в «Анахайм»

Нападающий Галимов ответил, останется ли он в «Ак Барсе» или перейдёт в «Анахайм»
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Нападающий Артём Галимов ответил на вопрос, останется ли он в «Ак Барсе» или перейдёт в «Анахайм Дакс» в нынешнее межсезонье.

«Останусь ли я в «Ак Барсе» на следующий сезон? Если честно, не знаю. Мы продолжаем вести диалог и с «Анахаймом», и с «Ак Барсом». Пока сложно реально сказать, где окажусь в следующем сезоне: здесь или в НХЛ. Переговоры непростые. Как только всё прояснится у меня, вы сами всё узнаете», — приводит слова Галимова «ТИ-Спорт».

25-летний Галимов в минувшей регулярке набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах с показателем полезности «+31». На церемонии закрытия сезона КХЛ форвард был признан самым полезным игроком регулярки-2024/2025.

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