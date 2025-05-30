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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 30 мая

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 30 мая
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Сегодня, 30 мая, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате «3х3», в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 30 мая:

«Салават Юлаев» — «Металлург» — 1:12;
«Трактор» — «Ак Барс» — 6:7;

Напомним, всего в турнире запланировано 24 тура, заключительный из которых состоится 29 июня 2025 года. В каждом туре пройдут 12 матчей, а также суперигра — встреча лидеров турнира (первой и второй команд), разыгрывающих приз в 1 млн рублей. Матчи проходят на площадке размером 18×34 метра, формат — три периода по семь минут.

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