«Салават Юлаев» подписал новый контракт с Денисом Яном

«Салават Юлаев» подписал новый контракт с нападающим Денисом Яном. Соглашение рассчитано на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Ян присоединился к уфимской команде по ходу сезона-2024/2025. На его счету 22 (14+8) очка в 59 матчах регулярного чемпионата. Также нападающий провёл 19 матчей в плей-офф и набрал 8 (6+2) очков.

В прошедшем сезоне уфимский «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на втором месте таблицы Восточной конференции. В плей-офф уфимский клуб прошёл «Сибирь» и «Спартак», уступив в полуфинале ярославскому «Локомотиву» в пяти матчах.