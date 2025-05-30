Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» подписал новый контракт с Денисом Яном

«Салават Юлаев» подписал новый контракт с Денисом Яном
Комментарии

«Салават Юлаев» подписал новый контракт с нападающим Денисом Яном. Соглашение рассчитано на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Ян присоединился к уфимской команде по ходу сезона-2024/2025. На его счету 22 (14+8) очка в 59 матчах регулярного чемпионата. Также нападающий провёл 19 матчей в плей-офф и набрал 8 (6+2) очков.

В прошедшем сезоне уфимский «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на втором месте таблицы Восточной конференции. В плей-офф уфимский клуб прошёл «Сибирь» и «Спартак», уступив в полуфинале ярославскому «Локомотиву» в пяти матчах.

Материалы по теме
Форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо — самый ценный игрок регулярки КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android