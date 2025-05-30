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«Металлург» и нападающий Люк Джонсон достигли соглашения о продлении контракта

«Металлург» и нападающий Люк Джонсон достигли соглашения о продлении контракта
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«Металлург» и нападающий Люк Джонсон продлили контракт. Новый срок договора между клубом и центрфорвардом рассчитан на два года – до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

30-летний Джонсон стал игроком «Металлурга» в межсезонье 2023 года. В первом сезоне в КХЛ Люк стал одним из лидеров «Металлурга». В регулярном чемпионате — 2023/2024 центрфорвард выиграл 63,4% вбрасываний. В плей-офф-2024 на счету Люка 23 игры и 7 (4+3) очков при показателе полезности «+3». В сезоне-2024/2025 нападающий принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата и плей-офф и суммарно набрал 29 (13+16) очков при показателе полезности «+12».

В общей сложности в активе Люка Джонсона 157 матчей в КХЛ и 58 (29+29) очков при показателе полезности «+8».

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