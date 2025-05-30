«Адмирал» продлил контракты с четырьмя хоккеистами

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Пресс-служба «Адмирала» сообщила о подписании контрактов с несколькими хоккеистами.

«Адмирал» подписал двусторонний контракт с нападающим Степаном Левицким. Левицкий последние два сезона провёл в «Тайфуне». За его плечами 106 матчей в МХЛ, 31 шайба и 49 передач. В минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды.

Приморский клуб продлил соглашение с нападающим Дмитрием Завгородним до конца сезона-2025/2026. В прошлом сезоне Завгородний провёл 72 матча, в которых набрал 31 (9+22) очко.

Также в команде остаётся форвард Иван Муранов. Новое соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона-2026/2027. За «моряков» нападающий провёл 62 матча с учётом плей-офф и набрал 17 (5+12) очков.

Нападающий Павел Шэн остаётся в «Адмирале» до конца сезона-2026/2027. В прошлом сезоне Шэн за 73 матча регулярки и плей-офф набрал 35 очков — 11 шайб и 24 передачи.

Кроме того, были сделаны квалификационные предложения защитнику Дмитрию Дерябину, нападающему Егору Степанову и форварду Кириллу Петькову.