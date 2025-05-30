Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«После того как немного разобрался, стало веселее». Ремпал — о жизни в России

«После того как немного разобрался, стало веселее». Ремпал — о жизни в России
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал рассказал о своей адаптации к жизни в России и оценил прошедший сезон для уфимского клуба.

– Вам нравится Уфа в повседневной жизни?
– Уфа – замечательный город. Мне потребовался месяц или два, чтобы привыкнуть к некоторым особенностям жизнь здесь. Прежде всего к другому языку. После того как я немного разобрался, стало веселее. В Уфе отличные болельщики и арена. Это прекрасное место для хоккея.

— Какое у вас впечатление о прошлом сезоне?
– Безусловно, сезон был великолепным. Мы немного не дошли до финиша, но проиграли очень хорошей команде, будущему чемпиону «Локомотиву». Было очень круто пробиться в полуфинал, невероятно приятно видеть счастливые лица наших болельщиков. Полуфинал должен стать стандартом для нашей команды. Это та стадия, где мы должны играть каждый сезон. Кто знает, может, однажды удастся завоевать кубок? — цитирует Ремпала «БИЗНЕС Online».

Материалы по теме
Официально
«Салават Юлаев» подписал новый контракт с Денисом Яном
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android