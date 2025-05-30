Ахияров: нас опять списывают, но для «Сибири» это может стать лучшим раздражителем

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров высказался о завершении сезона для новосибирского клуба и поделился ожиданиями от старта нового чемпионата КХЛ.

— Вам не показалось, что со стороны специалистов была недооценка вашей кубковой серии с «Салаватом»?

— Да, так и было. После 3:15 в двух стартовых матчах в Уфе многие «Сибирь» списали, но у нас есть характер и грандиозные болельщики. Подкрутили несколько деталей в своей игре, сплотились, разозлились – и был неоднозначный седьмой матч с загадочным голом, который нам не засчитали.

— Следите за трансферным рынком, на котором, по слухам, «Сибирь» уже потеряла всех иностранных лидеров в каждой из линий – от Мёрфи до Бека?

— Послушайте, незаменимых нет. Есть потери, но обязательно будут и приобретения. Нас опять списывают, но для «Сибири» это может стать лучшим раздражителем. Здесь пример – та же Уфа, которую считали командой легионеров. Но посмотрите на плей-офф, там тот же Ливо остался в тени, а команда за счёт ребят из вторых и третьих звеньев дала бронзовый результат, — цитирует Ахиярова Russia-Hockey.