Воробьёв: история «Локомотива» мне очень близка, я мог оказаться в том самолёте

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал о своих эмоциях после победы «Локомотива» в Кубке Гагарина — 2025.

«История «Локомотива» мне очень близка. Я был в тот год в системе клуба. Я был близок к тому, чтобы оказаться в том самолёте. Это трогательная история. После победы «Локомотива» в Кубке Гагарина я в первую очередь сказал: «Ярославль это заслужил. Те ребята, которые сейчас на небе, заслужили». Эта победа в том числе и их. Если бы не трагедия, то та команда обязательно выиграла бы Кубок Гагарина. У них был очень сильный состав. Для меня «Локомотив» не пустой звук. Для меня это кусочек сердца», — приводит слова Воробьёва «РИА Новости Спорт».