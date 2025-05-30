«Очередное издевательство». Фетисов — о первом месте сборной России в рейтинге ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о первом месте сборной России в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Рейтинг не даёт ни медалей, ни побед. Я думаю, что это просто очередное издевательство. Когда мы играли, не было никакого рейтинга. Мы просто обыгрывали всех», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что считает предательством трансляции матчей чемпионата мира в условиях СВО и отстранения сборной России от международных соревнований.