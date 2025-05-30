Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шарипзянов рассказал о влиянии Ги Буше на раздевалку «Авангарда»

Шарипзянов рассказал о влиянии Ги Буше на раздевалку «Авангарда»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о работе главного тренера омского клуба Ги Буше.

«Особенность Буше? Думаю, его харизма, то, какой он человек, его справедливость. Он всех поставил на «одну страницу» – все делают одно и то же. Неважно, кто ты, как тебя зовут, он всех сделал равными, и это дало свои плоды. Все делали свою работу – кто-то больше, кто-то меньше, но все сделали вклад в достижение цели. К сожалению, нам немного не хватило, но есть над чем работать.

Очень много речей было. Думаю, то, что вы видели в интернете – лишь вершина айсберга. Многое было за закрытыми дверями с игроками. Он очень сильный психолог, хороший тренер. Я просто жду не дождусь, когда мы уже соберёмся в августе и пойдём в следующий сезон», — цитирует Шарипзянова «Советский спорт».

Материалы по теме
Эксклюзив
Форвард Александр Волков подпишет контракт с «Авангардом», стала известна зарплата игрока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android