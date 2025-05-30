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Стали известны участники и даты проведения Кубка мэра Москвы

Стали известны участники и даты проведения Кубка мэра Москвы
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18-й Кубок мэра Москвы по хоккею станет международным и будет проходить с 28 по 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Москвы.

Единственный предсезонный столичный турнир клубов КХЛ пройдёт на арене «Мегаспорт». В этом году обновлён состав участников – впервые на Кубке мэра Москвы сыграет минское «Динамо».

Состав участников Кубка Мэра – 2025:

— ЦСКА;
— «Спартак»;
— «Динамо» Москва;
— «Витязь»;
— «Торпедо»;
— «Динамо» Минск.

Схема турнира остаётся прежней: шесть клубов разделены на две группы. По итогам группового этапа команды проведут стыковые матчи за первое, третье и пятое места. Расписание турнира и информация о старте продаж билетов будет представлена позже.

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