Стали известны участники и даты проведения Кубка мэра Москвы

18-й Кубок мэра Москвы по хоккею станет международным и будет проходить с 28 по 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Москвы.
Единственный предсезонный столичный турнир клубов КХЛ пройдёт на арене «Мегаспорт». В этом году обновлён состав участников – впервые на Кубке мэра Москвы сыграет минское «Динамо».
Состав участников Кубка Мэра – 2025:
— ЦСКА;
— «Спартак»;
— «Динамо» Москва;
— «Витязь»;
— «Торпедо»;
— «Динамо» Минск.
Схема турнира остаётся прежней: шесть клубов разделены на две группы. По итогам группового этапа команды проведут стыковые матчи за первое, третье и пятое места. Расписание турнира и информация о старте продаж билетов будет представлена позже.