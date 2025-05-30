В «Торпедо» оценили возможность возвращения нападающего Николая Коваленко из НХЛ

Председатель правления «Торпедо» Максим Гафуров оценил возможность возвращения нападающего Николая Коваленко из НХЛ.

«Самое главное — решение самого Николая. Он недавно приезжал в Нижний, сказал, что ждёт ясности за океаном, но в КХЛ он видит себя только в Нижнем Новгороде. Нет оснований не доверять Николаю. В Нижнем под сводами дворца висит стяг его отца, Николай хотел свой такой же стяг повесить — надеюсь, для этого будет повод. В такой сезон, в год открытия нового дворца, мы бы хотели видеть его в «Торпедо». Это для нас больше, чем хоккей. Это семья — мы все верим в большую мечту, осознаём, какой у нас город, болельщики за нами. Пусть немного неудачным был этот сезон, тем больше хочется показать хороший результат», — приводит слова Гафурова сайт КХЛ.

В минувшем сезоне Николай Коваленко провёл за «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс» 57 игр, в которых записал на свой счёт 20 (7+13) очков.