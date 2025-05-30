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Радулов: победе «Локомотива» в КХЛ рад больше, чем рекорду Овечкина в НХЛ

Радулов: победе «Локомотива» в КХЛ рад больше, чем рекорду Овечкина в НХЛ
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов заявил, что больше рад победе ярославского клуба в Кубке Гагарина, нежели новому рекорду российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству голов в НХЛ.

«Александр Овечкин — монстр, он сделал невозможное, я за него очень рад. Но если выбирать, то я [скорее] выберу победу «Локомотива», чем его рекорд», — приводит слова Радулова ТАСС.

Напомним, 6 апреля в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки.

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