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Совет директоров СКА ушёл в отставку после неудачного сезона системы клуба

Совет директоров СКА ушёл в отставку после неудачного сезона системы клуба
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Пресс-служба СКА сообщает, что 30 мая состоялось заседание совета директоров клуба.

«С учётом недостижения по итогам двух последних сезонов поставленных перед основной командой целей и вылета во втором и первом раундах плей-офф совет директоров в полном составе и операционный менеджмент складывают полномочия с немедленным эффектом. Результаты работы совета директоров, главного тренера и тренерского штаба, руководящего менеджмента признаны неудовлетворительными.

Новый состав совета директоров возглавит заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Маркелов Виталий Анатольевич. Генеральным директором клуба назначен Стеничкин Никита Геннадьевич», — сказано в сообщении СКА.

В сезоне-2024/2025 СКА занял седьмое место по итогам регулярного чемпионата в турнирной таблице Западной конференции и завершил выступление в Кубке Гагарина в первом раунде, проиграв московскому «Динамо» (2-4).

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