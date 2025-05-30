«Салават Юлаев» подписал новый двухлетний контракт с форвардом Егором Сучковым. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

23-летний нападающий с 2017 года находился в системе «Салавата Юлаева». В сезоне-2018/2019 дебютировал в команде Молодёжной хоккейной лиги «Толпар», со следующего сезона стал выступать за «Торос» во Всероссийской хоккейной лиге. В сезоне-2023/2024 закрепился в основном составе «Салавата Юлаева».

В прошедшем сезоне Егор Сучков провёл 57 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 12 (4+8) очков. Также на его счету 5 (2+3) очков в 19 играх плей-офф КХЛ.