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Жена Овечкина заявила, что Александр отыграет следующий сезон в НХЛ и вернётся в Россию

Жена Овечкина заявила, что Александр отыграет следующий сезон в НХЛ и вернётся в Россию
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Анастасия Шубская, жена российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявила, что у хоккеиста действует контракт с клубом ещё на один год, поэтому он отыграет следующий сезон в НХЛ, после чего вместе с семьёй вернётся в Россию.

«У Александра контракт ещё на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже после полетим жить обратно в Москву. К себе на родину. Мы останемся в России, да… У него последний сезон в следующем году. Я хочу, чтобы он просто наслаждался любимым делом, просто получал удовольствие от этого последнего сезона», — приводит слова Шубской Aif.ru.

Напомним, ранее «Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением относительно будущего российского нападающего Александра Овечкина, заявив, что информация о возможном завершении карьеры в лиге форвардом явилась ошибкой со стороны сотрудника клуба.

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