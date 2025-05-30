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Владислав Третьяк рассказал, когда молодым хоккеистам лучше ехать в НХЛ

Владислав Третьяк рассказал, когда молодым хоккеистам лучше ехать в НХЛ
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Трёхкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос, когда молодым хоккеистам лучше отправляться в НХЛ.

«Есть, конечно, суперзвёзды в 18 лет, но их мало. По моему мнению, в 20-23 года нужно стать звездой, тогда тебе легче будет играть. Пока не стал настоящим профессионалом, будешь играть в фарм-клубах. А это тяжёлая работа, ездишь много в автобусах. Ты можешь ехать, когда чувствуешь, что созрел как профессиональный хоккеист. А иначе ты можешь и не заиграть», — приводит слова Третьяка ТАСС.

28 мая стало известно, что 20-летние защитник Дмитрий Симашев и нападающий Даниил Бут подписали контракты с «Юта Мамонт». Оба игрока стали обладателями Кубка Гагарина — 2025 в составе «Локомотива».

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