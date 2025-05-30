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«Торпедо» объявило о назначении Алексея Исакова на пост главного тренера

«Торпедо» объявило о назначении Алексея Исакова на пост главного тренера
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Российский специалист Алексей Исаков назначен на пост главного тренера нижегородского «Торпедо». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

49-летний специалист летом 2023 года стал главным тренером молодёжной хоккейной команды «Чайка», которую привёл к бронзовым медалям Молодёжной хоккейной лиги — 2023/2024. Летом 2024 года Исаков возглавил новый клуб ВХЛ «Торпедо-Горький», с которым стал обладателем Кубка Чемпиона России.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда дошла до первого раунда плей-офф КХЛ, где в четырёх матчах уступила ярославскому «Локомотиву». По окончании сезона «Торпедо» покинул главный тренер Игорь Ларионов.

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