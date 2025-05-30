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Крикунов предположил, кто является основным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА

Крикунов предположил, кто является основным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА
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Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов отреагировал на слухи о возможном назначении главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина в ЦСКА и предположил, кто является основным кандидатом на должность главного тренера армейцев.

«Думаю, три кандидатуры, с которыми общается ЦСКА, — Никитин, Ларионов и Квартальнов. Иностранный тренер? Нет, не могу представить это. Что касается Никитина, не знаю, удастся ли его переманить после победы в Кубке Гагарина. У него отличные шансы повторить успех в следующем сезоне, он построил хорошую команду. А в ЦСКА надо будет строить всё заново. Но сложно сказать, как сам Игорь на это смотрит», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Напомним, Никитин уже был главным тренером армейского клуба с 2017 по 2021 год и выигрывал с ним Кубок Гагарина в 2019 году. В минувшем сезоне Никитин также стал обладателем трофея с «Локомотивом».

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