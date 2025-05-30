Форвард «Эдмонтона» Подколзин идёт четвёртым в плей-офф НХЛ по силовым приёмам
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Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин находится на четвёртом месте по силовым приёмам в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В пятой игре серии 1/2 финала с «Даллас Старз» (6:3, 4-1) форвард провёл четыре силовых приёма за 12:15 на льду.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 02:31 (pp) 0:2 Янмарк (Арвидссон, Уолман) – 07:09 0:3 Скиннер (Хенрик, Фредерик) – 08:07 1:3 Робертсон (Джонстон) – 11:40 2:3 Хинц (Джонстон, Харли) – 32:27 (pp) 2:4 Макдэвид (Экхольм) – 34:28 3:4 Робертсон (Рантанен, Харли) – 40:38 3:5 Кейн (Драйзайтль, Уолман) – 43:21 3:6 Капанен – 59:49
Всего в этом розыгрыше плей-офф на счету Подколзина 74 силовых приёма в 16 матчах. На третьей строчке находится защитник «Даллас Старз» Лиан Биксель (75), на второй – форвард «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт (85), на первой — нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман (111).
Напомним, «нефтяники» вышли в финал Кубка Стэнли, переиграв «Даллас Старз» со счётом 4-1 в серии полуфинала Кубка Стэнли. В финальной серии «Эдмонтон» встретится в «Флоридой».
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