Форвард «Эдмонтона» Подколзин идёт четвёртым в плей-офф НХЛ по силовым приёмам

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин находится на четвёртом месте по силовым приёмам в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В пятой игре серии 1/2 финала с «Даллас Старз» (6:3, 4-1) форвард провёл четыре силовых приёма за 12:15 на льду.

Всего в этом розыгрыше плей-офф на счету Подколзина 74 силовых приёма в 16 матчах. На третьей строчке находится защитник «Даллас Старз» Лиан Биксель (75), на второй – форвард «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт (85), на первой — нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман (111).

Напомним, «нефтяники» вышли в финал Кубка Стэнли, переиграв «Даллас Старз» со счётом 4-1 в серии полуфинала Кубка Стэнли. В финальной серии «Эдмонтон» встретится в «Флоридой».