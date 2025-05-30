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Сафронов: Бобровский — один из лучших вратарей в мире, с него можно брать пример

Сафронов: Бобровский — один из лучших вратарей в мире, с него можно брать пример
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Бывший защитник клубов НХЛ Кирилл Сафронов ответил на вопрос, сможет ли российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стать ключевым фактором в финальной серии Кубка Стэнли — 2025 с «Эдмонтон Ойлерз».

— Как считаете, способен ли Бобровский стать ключевым фактором серии для «Флориды»?
— Вратарь — всегда полкоманды, тем более Бобровский. Время быстро пролетело, помню, как в прошлом году он держал российский флаг на параде. От вратарей многое зависит, а Бобровский — один из лучших вратарей в мире.

— Удивлены, что Бобровский в 36 лет второй год подряд является важной частью команды-финалиста?
— Вратари — это вообще особые люди. Знаю, насколько Бобровский тщательно относится к себе и своей подготовке. Можно только брать пример с него, — приводит слова Сафронова «Спорт день за днем».

Оба финалиста завершили свои полуфинальные серии в пяти матчах (4-1). «Пантерз» победили «Каролину Харрикейнз». «Ойлерз» выиграли серию у «Даллас Старз». Год назад в финале Кубка Стэнли — 2024/2025 также встретились именно эти клубы. «Флорида» выиграла решающую серию в семи матчах и стала обладателем трофея.

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