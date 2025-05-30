Форвард «Локомотива» Сурин: писал тренер по развитию из НХЛ, я ему кидал разборы игр

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал, как «Нэшвилл Предаторз» отреагировал на победу ярославского клуба в Кубке Гагарина.

— Из «Нэшвилла» поздравляли с Кубком?

— Да, писали. Руководители клуба, парни, которых я поздравлял с победой на молодёжном чемпионате мира, — они тоже поздравили.

— Какой у вас контакт с «Нэшвиллом» по ходу сезона?

— После некоторых матчей общались. Писал тренер по развитию из НХЛ, я ему кидал разборы игр. Думаю, это базовое общение между задрафтованным игроком и клубом. Ничего особенного.

— Поедете ли в лагерь развития «Нэшвилла», как в прошлом году?

— В ближайшее время всё будет ясно с планами, — приводит слова Сурина «ВсеПроСпорт».

Напомним, «Нэшвилл» задрафтовал 18-летнего форварда в прошлом году в первом раунде под общим 22-м номером.