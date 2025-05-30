Форвард «Сибири» Широков: у меня сезон был неплохим, но у команды не особо

Нападающий и капитан «Сибири» Сергей Широков оценил выступление своей команды в Континентальной хоккейной лиге сезона-2024/2025.

«У меня сезон был неплохим, но у команды не особо. Мы вылетели в первом раунде Кубка Гагарина, но я привык ставить для себя самые высокие задачи. Значит, надо готовиться к новому сезону и там показывать лучшие результаты», – приводит слова Широкова «Советский спорт».

В прошедшем сезоне 39-летний Широков принял участие в 62 матчах в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 39 очков (19+20). В плей‑офф форвард провел шесть матчей и отметился четырьмя результативными передачами.

Напомним, новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи матчах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.