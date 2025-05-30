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Третьяк — о Радулове: он — как зажигалка, настоящий лидер команды

Третьяк — о Радулове: он — как зажигалка, настоящий лидер команды
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Трёхкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался об игре форварда «Локомотива» Александра Радулова и сравнил его с двукратный обладателем Кубка Стэнли Бобби Кларком.

«Александр — как зажигалка. Чиркаешь ей — и всё сразу вспыхивает. Иногда мне не нравится, что он пререкается с судьями. Делает разные жесты. Но Радулов такой, я его хорошо знаю. Он настоящий профессионал своего дела. Настоящий лидер команды. Таким же был Бобби Кларк в «Филадельфии». Команда умирает, усталая, а он выходит и пашет, пашет, пашет.

Может, он не такой великий, как Гретцки. Но он — лидер, заводила команды. А это очень важно. Особенно в плей‑офф, когда каждая шайба имеет судьбоносное значение. Там всё зависит от лидеров. А вот Радулов — лидер, всё показывает своими эмоциями и темпераментом. Он заводит ребят, всю публику», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

По итогам этого плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) очков за результативность.

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