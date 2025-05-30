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Патрик Руа останется главным тренером «Нью-Йорк Айлендерс» после смены генменеджера

Патрик Руа останется главным тренером «Нью-Йорк Айлендерс» после смены генменеджера
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа останется на своём посту. Об этом заявил новый генеральный менеджер клуба Мэтью Дарше.

«Патрик – победитель. Он добился успеха, как только пришел в команду. На прошлой неделе я встречался с ним, чтобы лучше познакомиться, и остался абсолютно уверен и рад тому, что нам предстоит работать вместе. Я знаю, что он страстно относится к делу и очень трудолюбив.

Да, я принял решение внести изменения в тренерский состав, и Патрик и я будем работать вместе, чтобы заполнить вакансию помощника тренера», — приводит слова Дарше пресс‑служба клуба.

Напомним, в апреле клуб расторг контракт с генеральным менеджером Лу Ламорелло и назначил на его место Дарше. В этом сезоне «Айлендерс» не вышли в плей‑офф НХЛ впервые с 2022 года.

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