Форвард «Локомотива» Сурин рассказал о самом тяжёлом моменте в розыгрыше Кубка Гагарина

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал, что было самым сложным моментом в плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/2025.

«Самый сложный для меня и для Димы Симашева — это третий период седьмого матча с «Авангардом». Мы не играли, команда перешла на три звена, и мы просто сели вместе на лавочку и молились. Хотелось, чтобы время быстрее прошло. Парни играют, ты знаешь, что не выйдешь, хотя готов. Просто веришь, надеешься, подбадриваешь партнёров. Мы были как фанаты, но в игре — поддерживали лавку, делали всё, что могли», — приводит слова Сурина «ВсеПроСпорт».

Напомним, ярославский клуб в финальной серии Кубка Гагарина обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах и впервые в своей истории стал чемпионом КХЛ.