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«Торонто» обсуждал обмен Марнера с «Вегасом» в прошлое межсезонье — Sportsnet

«Торонто» обсуждал обмен Марнера с «Вегасом» в прошлое межсезонье — Sportsnet
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«Торонто Мэйпл Лифс» обсуждал обмен нападающего Митчелла Марнера с «Вегас Голен Найтс» в прошлое межсезонье. Об этом сообщает Sportsnet.

По информации источника, клубы обсуждали потенциальные сделки с участием форварда прошлым летом. Однако этот обмен никогда не был «реалистичным». «Торонто» запросил защитника Ши Теодора, но «Вегас» отказал. Отмечается, что стороны также не были уверены, рассмотрит ли Марнер возможность отказа от пункта о запрете на обмен, чтобы присоединиться к «Голден Найтс».

28-летний форвард с зарплатой в $ 10,9 млн может стать неограниченно свободным агентом этим летом. «Кленовые листья» завершили текущий сезон поражением от «Флориды Пантерз» в седьмом матче серии Кубка Стэнли со счётом 1:6.

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