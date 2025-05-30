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Александр Попов продолжит работу в ЦСКА. Он войдёт в обновлённый тренерский штаб клуба

Александр Попов продолжит работу в ЦСКА. Он войдёт в обновлённый тренерский штаб клуба
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Как стало известно «Чемпионату», Александр Попов останется в тренерском штабе ЦСКА и продолжит свою работу в московском клубе.

Напомним, что в минувшем сезоне 44-летний специалист входил в тренерский штаб Ильи Воробьёва. После завершения сезона штаб Воробьёва был отправлен в отставку.

Недавно в СМИ сообщалось, что Попов может перебраться в штаб московского «Динамо». Был интерес к тренеру и со стороны других клубов КХЛ, однако специалист войдёт в обновлённый штаб армейской команды.

В прошедшем сезоне московские армейцы вылетели из Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо» в первом раунде плей-офф. На данный момент ЦСКА до сих пор не назначил главного тренера, расторгнув контракт с Ильёй Воробьёвым.

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