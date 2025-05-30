Рыбин: не могу представить Никитина в СКА, там есть Ротенберг

Бывший хоккеист сборной России Максим Рыбин прокомментировал слухи о возможном возвращении главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина в ЦСКА, а также ответил на вопрос о перспективе его появления в СКА.

— Никитин — топовый тренер, сейчас он на верхушке славы. Для него возвращение в Москву будет хорошим вызовом. Пока информация противоречивая. Думаю, что у Никитина есть контракт с «Локомотивом», поэтому сейчас сложно что-то сказать.

— Получится ли у Никитина внести радикальные изменения в ЦСКА?

— Есть опасения, что это не удастся сделать быстро. Нужно выстраивать дисциплину и систему, подбирать игроков и схему, которая будет необходима для достижения результата. Это очень трудоёмкий процесс.

— Могли бы представить Никитина в СКА?

— На сегодняшний день нет. Там есть Ротенберг, у него действующий контракт. Он собирает сильную команду, поэтому не могу представить Никитина в СКА, — приводит слова Рыбина «Спорт день за днем».

Напомним, на данный момент ЦСКА до сих пор не назначил главного тренера, расторгнув контракт с Ильёй Воробьёвым.