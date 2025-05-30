Форвард «Авангарда» Каблуков назвал самые яркие моменты прошедшего сезона КХЛ

37-летний нападающий «Авангарда» Илья Каблуков назвал самые яркие моменты прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Много рекордов было в этом сезоне, круглые даты, разные мероприятия. Шипачёв побил всевозможные рекорды, Ливо перебил снайперский рекорд Мозякина. Лига начинает к таким значимым событиям относиться чуть по-другому. Все мы помним сезон-2023/2024, когда у меня был 1000-й матч в карьере вместе с Суперлигой, и команда выбежала праздновать эту круглую дату вместе со мной. После этого дали две минуты штрафа. В этом сезоне такого уже не было, и это нормально. Это показывает развитие КХЛ. Отдают дань этим рекордам. Это прикольно, и мне это нравится», — приводит слова Каблукова Legalbet.

В сезоне-2024/2025 форвард провёл 1000-ю игру в КХЛ и принял участие в рекордном 16-м розыгрыше Кубка Гагарина. В 1027 встречах КХЛ Илья Каблуков забросил 64 шайбы и отдал 133 результативные передачи, набрав 197 очков. Каблуков — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (дважды) и «Авангарда».