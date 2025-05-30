«Торпедо» продлило контракт с лучшим защитником-бомбардиром фарм-клуба в ВХЛ

Защитник Денис Александров продлил контракт с «Торпедо» до окончания следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба фарм-клуба. Отмечается, что новое соглашение носит двусторонний характер.

В прошедшем сезоне Александров являлся одним из лидеров обороны чемпионского состава «Торпедо-Горький». По итогам регулярного сезона ВХЛ он завоевал звание лучшего бомбардира среди защитников, заработав 26 очков (7+19). В плей-офф Александров стал лучшим по количеству блокированных бросков (72).

Напомним, «Торпедо-Горький» стало обладателем Кубка Чемпиона России. В финальной серии нижегородский клуб обыграл воскресенский «Химик» в шести матчах и впервые в своей истории стал обладателем главного трофея ВХЛ.