Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Основной вратарь «Металлурга» Илья Набоков подписал двухлетний контракт с «Колорадо»

Основной вратарь «Металлурга» Илья Набоков подписал двухлетний контракт с «Колорадо»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Металлурга» Илья Набоков подписал двухлетний контракт новичка с «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает пресс-служба «лавин».

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/2025 Набоков провёл 49 матчей с процентом отраженных бросков 92,3. В плей-офф он принял участие в пяти играх — 92% отраженных бросков. В прошлом году Набоков получил приз имени Алексея Черепанова, вручаемый лучшему новичку сезона в КХЛ.

Напомним, вратарь был выбран «Колорадо» под общим 38-м номером на драфте НХЛ-2024.

Набокову 22 года, он является воспитанником магнитогорского «Металлурга», за основную команду которого выступал с 2022 года. В 2024 году Набоков в составе команды стал обладателем Кубка Гагарина, был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ и лучшим новичком сезона-2023/2024.

Материалы по теме
В «Колорадо» рассказали, останется ли Джаред Беднар главным тренером команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android