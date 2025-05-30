Основной вратарь «Металлурга» Илья Набоков подписал двухлетний контракт с «Колорадо»

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Голкипер «Металлурга» Илья Набоков подписал двухлетний контракт новичка с «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает пресс-служба «лавин».

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/2025 Набоков провёл 49 матчей с процентом отраженных бросков 92,3. В плей-офф он принял участие в пяти играх — 92% отраженных бросков. В прошлом году Набоков получил приз имени Алексея Черепанова, вручаемый лучшему новичку сезона в КХЛ.

Напомним, вратарь был выбран «Колорадо» под общим 38-м номером на драфте НХЛ-2024.

Набокову 22 года, он является воспитанником магнитогорского «Металлурга», за основную команду которого выступал с 2022 года. В 2024 году Набоков в составе команды стал обладателем Кубка Гагарина, был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ и лучшим новичком сезона-2023/2024.