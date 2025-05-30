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Лучший бомбардир регулярки АХЛ Потуральски покинул фарм-клуб «Сан-Хосе»

Лучший бомбардир регулярки АХЛ Потуральски покинул фарм-клуб «Сан-Хосе»
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Пресс-служба фарм-клуба «Сан-Хосе Шаркс» сообщила, что «акулы» досрочно расторгли трудовое соглашение с американским нападающим Эндрю Потуральски.

«Сан-Хосе Шаркс» согласился удовлетворить просьбу Эндрю Потуральски об освобождении от контракта на сезон-2025/2026, чтобы он мог воспользоваться возможностью продолжить карьеру за пределами Северной Америки», — сообщается на сайте «Барракуды».

Ранее сообщалось, что форвард может подписать контракт с омским «Авангардом».

В сезоне‑2024/2025 Потуральски провел 59 матчей в АХЛ за «Сан‑Хосе Барракуда» и набрал 73 (30+43) очка, став лучшим бомбардиром регулярки. В НХЛ форвард провёл три матча за «Сан-Хосе», в которых отметился одной результативной передачей.

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