Лучший бомбардир регулярки АХЛ Потуральски покинул фарм-клуб «Сан-Хосе»

Пресс-служба фарм-клуба «Сан-Хосе Шаркс» сообщила, что «акулы» досрочно расторгли трудовое соглашение с американским нападающим Эндрю Потуральски.

«Сан-Хосе Шаркс» согласился удовлетворить просьбу Эндрю Потуральски об освобождении от контракта на сезон-2025/2026, чтобы он мог воспользоваться возможностью продолжить карьеру за пределами Северной Америки», — сообщается на сайте «Барракуды».

Ранее сообщалось, что форвард может подписать контракт с омским «Авангардом».

В сезоне‑2024/2025 Потуральски провел 59 матчей в АХЛ за «Сан‑Хосе Барракуда» и набрал 73 (30+43) очка, став лучшим бомбардиром регулярки. В НХЛ форвард провёл три матча за «Сан-Хосе», в которых отметился одной результативной передачей.