Дмитрий Орлов: мне хочется остаться в «Каролине». Непросто дался уход из «Вашингтона»

33-летний российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов рассказал о желании продлить истекающий контракт со своим нынешним клубом.

«Когда ты проводишь два года на одном месте, ты чувствуешь себя комфортно, поэтому, конечно, мне хочется остаться. Особенно зная, как непросто мне дался уход из «Вашингтон Кэпиталз» два года назад. Трудно знакомиться с новыми товарищами по команде, с новой системой. Это как‑то меняет твою жизнь. А мне хочется не беспокоиться об этом и чувствовать себя комфортно», — приводит слова Орлова пресс‑служба НХЛ.

Срок действия текущего контракта Орлова с «Каролиной» завершается 1 июля 2025 года. В сезоне-2024/2025, в котором «Харрикейнз» дошли до полуфинала Кубка Стэнли, на счету Дмитрия 76 матчей в регулярном чемпионате (28 очков, 6+22) и 15 матчей в плей-офф (4 очка, 0+4).

Видео: Дмитрий Орлов показал процесс переезда