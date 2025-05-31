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«Баффало» объявил о назначении старшим советником экс-генменеджера «Коламбуса» Кекяляйнена

«Баффало» объявил о назначении старшим советником экс-генменеджера «Коламбуса» Кекяляйнена
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Официальный сайт НХЛ сообщил о назначении 58-летнего финского функционера Ярмо Кекяляйнена на должность старшего советника «Баффало Сэйбрз». Сообщается, что Кекяляйнен будет работать под началом генерального менеджера «Баффало» Кевина Адамса и принимать участие во всех сферах деятельности хоккейного департамента.

С февраля 2013 года по февраль 2024 года Кекяляйнен занимал должность генерального менеджера в «Коламбус Блю Джекетс».

В сезоне-2024/2025 «Баффало» занял 14-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 79 очков в 82 матчах, и не попал в плей-офф.

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