В «Баффало» прокомментировали назначение Ярмо Кекяляйнена старшим советником

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс дал комментарий по поводу назначения на должность старшего советника 58-летнего финского функционера Ярмо Кекяляйнена.

«По мере того, как мы продвигались в процессе найма на эту должность, стало очевидно, что Ярмо — идеальный кандидат для усиления нашего фронт-офиса. Благодаря его обширному опыту в скаутинге, долгому пребыванию на посту генерального менеджера НХЛ и огромному опыту работы на международном и европейском профессиональном уровнях, Ярмо имеет впечатляющее резюме и долгую историю успеха в этой лиге. Я поговорил с несколькими кандидатами на эту должность, и мне стало ясно, что Ярмо идеально подходит для нашей команды. Очень рад, что наш фронт-офис пополнился ещё одним важным элементом, поскольку мы продолжаем процесс пополнения нашего штата», — приводит слова Адамса официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что в должности старшего советника «Баффало» Ярмо Кекяляйнен будет работать под началом генерального менеджера клуба Кевина Адамса и принимать участие во всех сферах деятельности хоккейного департамента. С февраля 2013 года по февраль 2024 года финский функционер занимал должность генерального менеджера в «Коламбус Блю Джекетс».

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