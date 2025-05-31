Леон Драйзайтль повторил редчайшее достижение Марио Лемье в Кубке Стэнли

Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, отметившийся двумя результативными передачами в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (6:3), вписал своё имя в историю.

Для немца этот матч был 90-м в плей-офф Национальной хоккейной лиги. На его счету в этих матчах стало 85 результативных передач — это третий показатель среди всех хоккеистов в истории Кубка Стэнли после аналогичного количества игр.

Столько же ассистов отдал Марио Лемье. Второй результат у Конора Макдэида из «Ойлерз» — 100 ассистов. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 129 результативных передач в первых 90 играх плей-офф.

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