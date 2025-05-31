Леон Драйзайтль повторил редчайшее достижение Марио Лемье в Кубке Стэнли
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Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, отметившийся двумя результативными передачами в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (6:3), вписал своё имя в историю.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 02:31 (pp) 0:2 Янмарк (Арвидссон, Уолман) – 07:09 0:3 Скиннер (Хенрик, Фредерик) – 08:07 1:3 Робертсон (Джонстон) – 11:40 2:3 Хинц (Джонстон, Харли) – 32:27 (pp) 2:4 Макдэвид (Экхольм) – 34:28 3:4 Робертсон (Рантанен, Харли) – 40:38 3:5 Кейн (Драйзайтль, Уолман) – 43:21 3:6 Капанен – 59:49
Для немца этот матч был 90-м в плей-офф Национальной хоккейной лиги. На его счету в этих матчах стало 85 результативных передач — это третий показатель среди всех хоккеистов в истории Кубка Стэнли после аналогичного количества игр.
Столько же ассистов отдал Марио Лемье. Второй результат у Конора Макдэида из «Ойлерз» — 100 ассистов. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 129 результативных передач в первых 90 играх плей-офф.
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