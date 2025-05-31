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«Не факт, что мы увидим его в КХЛ». Плющев — о возвращении Овечкина в Россию

«Не факт, что мы увидим его в КХЛ». Плющев — о возвращении Овечкина в Россию
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на информацию о том, что следующий сезон станет для российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ. Напомним, об этом заявила супруга Овечкина Анастасия.

«Не факт, что мы увидим его в КХЛ, потому что он будет принимать решение по истечении следующего сезона. А хоккей игра контактная, поэтому предвосхищать события я не берусь, он официальных заявлений не делал, только говорил, что следующий сезон он проведёт в НХЛ.

Ранее было от него заявление, что карьеру он всё-таки хочет заканчивать в «Динамо», в своём родном клубе. Но это было раньше. Определяющим будет всё-таки конец следующего сезона для него самого. Будет ли он играть в «Динамо» или войдёт в состав руководителей, мы не знаем, но от хоккея точно далеко не отойдёт», — цитирует Плющева «РИА Новости Спорт».

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