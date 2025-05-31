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В «Эдмонтоне» ответили на вопрос о будущем их главной звезды Коннора Макдэвида

В «Эдмонтоне» ответили на вопрос о будущем их главной звезды Коннора Макдэвида
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Генеральный директор «Эдмонтона» по хоккейным операциям Джефф Джексон ответил на вопрос о продлении контракта со звёздным форвардом Коннором Макдэвидом.

«Макдэвид — всё для этого клуба, и он всё для болельщиков. Он любим, и он многое отдаёт взамен. Ему нравится здесь играть. Я знаю, что ему очень комфортно здесь. Мы пока не думали о подписании нового контракта, но после окончания сезона приоритетом номер один будет разговор с Коннором и его агентами. Мы прекрасно понимаем, что этот вопрос уже у всех на слуху. Но мы просто откладываем это на время, пока команда не доиграла», — приводит Джексона пресс‑служба НХЛ.

Напомним, впереди у «Эдмонтона» противостояние в финале Кубке Стэнли с «Флоридой Пантерз».

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